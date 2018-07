Jane Street vanwege brexit naar Amsterdam

Gepubliceerd op | Views: 831 | Onderwerpen: Brexit

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Jane Street Financial, de op een na grootste handelaar in zogeheten ETF's in Europa, komt naar Amsterdam vanwege de brexit. De grote rivaal van de Nederlandse beursintermediair Flow Traders wil vanuit een nieuw te openen kantoor hier zijn Europese klanten gaan bedienen.

Zo hengelt Amsterdam weer een financiële partij binnen die omwille van het Britse vertrek uit de Europese Unie naar een nieuwe vestigingsplek binnen de EU uitwijkt. Eerder kozen onder meer Tradeweb, NEX Group, Cboe Global Markets en MarketAxess om die reden ook al voor een kantoor in Amsterdam.

In Nederland stationeert Jane Street waarschijnlijk niet heel veel medewerkers. Het bedrijf wil zijn huidige Europese kantoor in Londen ook gewoon handhaven. Momenteel wordt nog gewerkt aan de benodigde vergunningen.

ETF's, voluit Exchange Traded Funds, zijn ook wel bekend als trackers. Deze trackers volgen de koers van verschillende indices, valuta's en grondstoffen. Door middel van geavanceerde software worden de trackers razendsnel gekocht en ook weer verkocht. Bedrijven als Jane Street en Flow Traders verdienen aan het verschil tussen koop- en verkoopprijs dat daarbij ontstaat.