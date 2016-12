Koersval Toshiba houdt aan

Gepubliceerd op | Views: 468

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Tokio is donderdag met een stevig verlies gesloten. Toshiba maakte daarbij voor de derde opeenvolgende dag een stevige duikeling door de grote zorgen over de toekomst van het technologieconcern.

De toonaangevende Nikkei-index sloot met een verlies van 1,3 procent op 19.145,14 punten. Toshiba zag 17 procent van zijn beurswaarde verdampen, nadat in de voorgaande dagen al bijna een derde verloren ging door de dreigende miljardenafschrijving op zijn nucleaire activiteiten. Die strop ging donderdag ten koste van de rating van Toshiba bij kredietbeoordelaars Moody's en S&P.

Banken die bij Toshiba zijn betrokken werden ook geraakt door de malaise bij het concern. Zo verloren Sumitomo Mitsui, Mizuho en Mitsubishi Financial Group ongeveer 2 procent omdat Toshiba zelf heeft laten doorschemeren dat het mogelijk niet al zijn leningen kan terugbetalen.

Takata

Airbagmaker Takata won daarentegen 16,5 procent. Het bedrijf is volgens ingewijden dicht bij een schikking met autoriteiten in de VS in de langslepende affaire rond defecten in het opblaasmechanisme van zijn airbags.

Elders in de regio bleven de uitslagen beperkt. De Kospi in Seoul kreeg er 0,1 procent bij, terwijl de All Ordinaries in Sydney 0,3 procent won. In Hongkong noteerde de Hang Seng tussentijds vrijwel vlak.