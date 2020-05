Krimp Italiaanse economie valt nog sterker uit

Gepubliceerd op | Views: 2.130 | Onderwerpen: Italië

ROME (AFN/BLOOMBERG) - De Italiaanse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 5,3 procent gekrompen. De neergang is daarmee nog sterker dan de 4,7 procent krimp die eerder werd gemeld. Maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen trokken een zware wissel op de economie van het Zuid-Europese land.

Verder bleek dat de consumentenbestedingen in het land in het eerste kwartaal met 5,1 procent daalden. Investeringen vielen in de meetperiode 8 procent lager uit.

Eerder deze week kwam de Europese Unie met een nieuw herstelfonds met daarin 750 miljard euro om zwaar getroffen lidstaten door de crisis te loodsen. Italië is een van de landen die het meeste geld kan verwachten als de plannen worden goedgekeurd. Voor Rome gaat het om bijna 82 miljard aan giften en 90 miljard euro aan kredieten, blijkt uit een overzicht van de commissie.