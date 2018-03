Corbion gaat zonder Bunge verder

Gepubliceerd op | Views: 554

AMSTERDAM (AFN) - Biochemiebedrijf Corbion heeft een voorlopige overeenkomst gesloten over de overname van het aandeel van zadenbedrijf Bunge in een samenwerking tussen de twee bedrijven. Corbion had al een belang van 50,1 procent in SB Renewable Oils, terwijl Bunge de overige 49,9 procent in bezit had.

SB Renewable Oils richt zich op de productie van uit algen gewonnen ingrediënten zoals oliën die rijk zijn aan omega-3 vetzuren. Die worden gebruikt in onder meer diervoeding. Het samenwerkingsbedrijf heeft een bedrijf in Brazilië.

Corbion had onlangs al de intentie uitgesproken Bunge uit te kopen. Wat Corbion betaalt voor het aandeel van Bunge, is niet bekendgemaakt.