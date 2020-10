Rood Wall Street verwerkt resultaten Microsoft en Boeing

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met stevige verliezen aan de handel begonnen. Wall Street verwerkt weer een reeks kwartaalresultaten van grote bedrijven, waaronder Microsoft en Boeing. Daarnaast maken Amerikaanse beleggers zich net als hun Europese collega's zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen en de belemmering die dit kan vormen voor het economische herstel.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 1,8 procent in de min op 26.969 punten. De brede S&P 500 daalde 1,9 procent tot 3327 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 2,1 procent kwijt op 11.192 punten.

Microsoft heeft opnieuw flink geprofiteerd van het thuiswerken door de coronacrisis. Bedrijven namen daardoor meer onlinediensten af, maar staken ook meer geld in het huren van ruimte in de cloud om hun eigen software te laten draaien. De omzet van Microsoft ging daardoor flink omhoog. Wel zijn de vooruitzichten van het bedrijf aan de voorzichtige kant. Het aandeel ging in de eerste handelsminuten bijna 3 procent omlaag.

Boeing werd eveneens een kleine 3 procent lager gezet. De vliegtuigbouwer gaat waarschijnlijk nog eens duizenden arbeidsplaatsen extra schrappen als gevolg van de zeer moeilijke marktomstandigheden in de luchtvaartsector door de coronacrisis. Boeing zag de omzet en winst in het derde kwartaal weer duidelijk terugvallen.

General Electric (GE) kreeg met zijn kwartaalbericht de handen van beleggers wel op elkaar. Het industrieconcern slaagde erin het nettoverlies scherp terug te dringen ten opzichte van een jaar eerder. Dat werd op de beurs beloond met een plus van bijna 8 procent.