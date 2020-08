Detacheerder DPA voelt gevolgen coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 91

AMSTERDAM (AFN) - Detacheerder DPA Group heeft in de eerste zes maanden van het jaar vanwege de coronacrisis te maken gehad met minder vraag naar de diensten van zijn professionals. Dat leidde onder meer tot een lagere omzet. Het bedrijf verkleinde daarom ook zijn eigen personeelsbestand in deze periode.

Door onder meer die nadruk op kostenbeheersing, bleven de gevolgen van het coronavirus op de bedrijfsvoering van DPA beperkt. Tegelijkertijd kon het bedrijf ook snel schakelen en professionals detacheren naar onder meer gemeenten voor het afhandelen van steunaanvragen door zelfstandige ondernemers in het kader van de TOZO-regeling. Ook wist de onderneming meer mensen te plaatsen in de banksector waar veel vraag is naar personeel dat controleert op witwassen.

De omzet ging desondanks in de meetperiode met 5,2 procent omlaag tot 71,4 miljoen euro. De brutowinst kwam uit op 20,3 miljoen euro. Mede dankzij een forse afschrijving op de goodwill van 7,3 miljoen euro ging er een nettoverlies van 4 miljoen euro de boeken in. Een jaar eerder was er nog een winst van 3,7 miljoen euro.

DPA denkt dat de onzekerheid op zijn markten door het coronavirus nog wel even aanhoudt en geeft geen financiële verwachtingen.