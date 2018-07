'Duikeling Twitter op vlak Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 802 | Onderwerpen: Twitter

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen vrijdag naar verwachting vlak. Op de laatste handelsdag van de week gaat veel aandacht uit naar grote techfondsen. Twitter staat hoogstwaarschijnlijk een afstraffing te wachten na een teleurstellend kwartaalbericht, terwijl webwinkelreus Amazon een recordwinst kon overleggen. Beleggers zullen ook oog hebben voor nieuwe cijfers over de economische groei in de Verenigde Staten.

Twitter meldde voor het derde kwartaal op rij winst te hebben geboekt, terwijl het een jaar geleden nog verlies leed. Het aantal gebruikers van het sociale medium liep echter terug omdat Twitter optreedt tegen nepaccounts en slinkt dit jaar naar verwachting verder. Het aandeel Twitter leverde voorbeurs tot wel 20 procent in, nadat Facebook donderdag al een duikeling op de beurs had gemaakt.

Amazon profiteerde de afgelopen verslagperiode van een toename van online winkelen en gestegen vraag naar clouddiensten, waardoor het bedrijf een recordwinst in de boeken kon zetten. Topman Jeff Bezos verwacht dat de webwinkelreus die stijgende lijn voort kan zetten.

Intel

Een brede keur aan andere bedrijven kwam ook met cijfers op de proppen. Chipgigant Intel boekte een recordomzet en stelde zijn verwachtingen opwaarts bij. Farmaceuten Merck en AbbVie waren eveneens positiever over de rest van het jaar en verhoogden hun prognoses voor de winst per aandeel. Colgate-Palmolive, bekend van tandpasta en zeep, zag zijn winst en omzet stijgen. Olie- en gasconcerns ExxonMobil en Chevron rapporteerden dankzij gestegen olieprijzen hogere resultaten.

De economie in de Verenigde Staten is in het tweede kwartaal met 4,1 procent gegroeid, zo bleek uit een eerste raming van de overheid. Later op de dag publiceert de Universiteit van Michigan definitieve cijfers over het consumentenvertrouwen in de VS.

Donderdag sloten de beurzen in New York met een gemengd beeld. De leidende Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent in de plus op 25,527,07 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte daarentegen 0,3 procent tot 2837,44 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging onder druk van Facebook 1 procent omlaag tot 7852,18 punten.