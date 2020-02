Wall Street in vrije val door coronavirus

Gepubliceerd op | Views: 4.108

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag in vrije val geraakt door zorgen over het oprukkende coronavirus. De belangrijkste graadmeters verloren deze week al meer dan 10 procent. Wall Street beleefde sinds de crisis in 2008 niet meer zo'n slechte week.

De Dow-Jonesindex sloot 4,4 procent lager op 25.766,64 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor ook 4,4 procent tot 2978,76 punten en techbeurs Nasdaq speelde 4,6 procent kwijt op 8566,48 punten.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) liet weten dat de uitbraak van het virus tot flinke verstoringen in de aanvoer van handelswaar vanuit met name Azië zal leiden. Daardoor zal de afname van de wereldhandel de komende maanden waarschijnlijk doorzetten.

Best Buy

Bij de bedrijven daalde Best Buy 4,7 procent De onderneming haalde een hogere vergelijkbare omzet en winst, maar waarschuwde tegelijkertijd voor de impact van het nieuwe coronavirus. Techreus Microsoft gaf aan door het virus de doelen voor zijn pc-tak niet te gaan halen en werd 7,1 procent lager gezet. Apple-baas Tim Cook gaf juist aan dat de productie in China weer op gang kwam. Desondanks werd Apple 6,5 lager gezet.

AB InBev, dat ook een notering in New York, kelderde 9 procent. De grootste bierbrouwer ter wereld voelt de uitbraak van het nieuwe coronavirus in zijn resultaten en kampt met een aanzienlijke daling van de vraag in China.

Betalingsverwerker PayPal (min 1,2 procent) kampt eveneens met tegenwind vanwege de epidemie. Het bedrijf verwacht dat zijn omzet geraakt wordt door de uitbraak. De snelle verspreiding van het Wuhan-virus zit internationale verkopen via het internet in de weg.

AT&T

Telecombedrijven AT&T, Verizon, T-Mobile en Sprint leverden tot 3,7 procent in. De Amerikaanse telecomwaakhond FCC wil boetes van honderden miljoenen dollars opleggen omdat de bedrijven de locatiegegevens van hun klanten niet goed genoeg hebben beschermd.

De euro was 1,0995 dollar waard tegen 1,0975 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 5 procent minder op 46,32 dollar. Brentolie werd 3,9 procent goedkoper op 51,34 dollar per vat.