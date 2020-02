Europese beurzen zakken diep weg

Gepubliceerd op | Views: 5.837 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen stonden donderdag in de middag op grote verliezen. De snelle wereldwijde verspreiding van het nieuwe coronavirus hield de financiële markten in de greep. Vooral de Europese luchtvaartaandelen kregen opnieuw harde klappen door de virusuitbraak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de opening op Wall Street 4 procent lager op 558,71 punten. De hoofdindex heeft deze week bijna 10 procent verloren. De MidKap daalde 5,2 procent tot 868,22 punten. Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 3,6 procent. De beurs in Milaan verloor 3 procent.

Industrieel toeleverancier Aalberts stond bij de grote verliezers in de AEX met een min van 9,6 procent na tegenvallende resultaten. Betaalbedrijf Adyen, dat ook met cijfers kwam, zakte 2,2 procent. IMCD was de enige stijger met een plus van 0,5 procent. De chemicaliëndistributeur boekte afgelopen jaar meer omzet en winst dankzij overnames.

Air France-KLM

In de MidKap stond luchtvaartcombinatie Air France-KLM vrijwel onderaan met een min van ruim 10 procent. Ook concurrenten als easyJet (min 10,5 procent), Ryanair (min 6,2 procent) en Lufthansa (min 7,4 procent) moesten het ontgelden.

Beursintermediair Flow Traders profiteerde van de onrust op de beurzen en was de enige stijger in de MidKap met een plus van 1,9 procent. AMG verloor 0,2 procent. De metalenspecialist presteerde afgelopen kwartaal in lijn met de verwachtingen.

In Brussel daalde AB InBev ruim 10 procent. De grootste bierbrouwer ter wereld voelt de uitbraak van het nieuwe coronavirus in zijn resultaten en kampt met een aanzienlijke daling van de vraag in China. Concurrent Heineken zakte 4,3 procent in Amsterdam.

Standard Chartered

De Britse bank Standard Chartered, die veel zaken doet in Azië, verloor 4,5 procent in Londen na een winstalarm. De Britse automaker Aston Martin leed afgelopen jaar meer verlies en kelderde 12,6 procent. De Duitse webwinkel Zalando daalde 6,2 procent in Frankfurt na publicatie van de resultaten.

De euro was 1,0979 dollar waard tegen 1,0888 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,6 procent minder op 46,49 dollar. Brentolie werd 3,9 procent goedkoper op 51,37 dollar per vat.