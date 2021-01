'Verlies financiële activiteit Londen minder groot dan verwacht'

LONDEN (ANP/RTR) - Dat het Verenigd Koninkrijk uit de interne Europese markt is gestapt, pakt vooralsnog minder desastreus uit voor het financiële centrum van Londen dan was voorzien. Dat is althans de mening van bestuursorgaan City of Londen. Het financieel centrum verwacht dat activiteiten die door de brexit zijn verdwenen op andere vlakken worden goedgemaakt.

"Wat er ook gebeurt, Londen zal blijven bloeien", aldus Catherine McGuinness, de politieke leider van het bestuursorgaan van het oude financiële district de City of London Corporation.

Sinds de keuze in 2016 van de Britten om de EU te verlaten, zijn duizenden banen en diensten verloren gegaan. Het banenverlies ligt volgens McGuinness nu op zo'n 7500, wat vooralsnog minder is dan de eerdere voorspellingen van tienduizenden verloren banen. De handel in EU-aandelen in Londen verschoof vrijwel geheel naar het Europese vasteland. Verder leverde Londen in op het gebied van obligatie- en derivatenhandel.

Desondanks behoort Londen nog altijd tot de grootste centra wereldwijd voor internationaal bankieren. De City is ook de op een na grootste fintech-hub ter wereld na de Verenigde Staten. Londen heeft naar eigen zeggen geen concurrentie in Europa maar wedijvert met financiële hubs als New York, Shanghai, Tokio, Hongkong en Singapore die het als de echte rivalen beschouwt.

Bij de onderhandelingen over een brexitakkoord zijn de financiële diensten door de Britse leiders grotendeels vergeten. McGuinness had niet verwacht en wilde ook niet dat premier Boris Johnson bestaande regels en internationale standaarden bij het grofvuil zou zetten na het Britse vertrek uit de Europese markt. Volgens haar moet een mondiale financiële hoofdstad van het formaat Londen eerder de regels zelf opstellen dan volgzaam zijn.