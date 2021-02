Ook winkeliers overwegen rechtszaak om lockdown

ZEIST (ANP) - De branchevereniging voor de detailhandel INretail overweegt naar de rechter te stappen om de heropening van winkels af te dwingen. Eerder deze week kondigden marktkooplieden en horecaondernemers al rechtszaken tegen de Staat aan wegens de harde lockdown.

Een woordvoerder van INretail zegt dat de belangenorganisatie juridische opties verkent om met een kort geding de gedwongen sluiting van veel niet-essentiële winkels aan te vechten. "Wij vinden dat winkels veilig open kunnen en dat dit al acht maanden is bewezen." Het is nog niet zeker of het daadwerkelijk tot een rechtszaak komt, benadrukt INretail.

De regering krijgt het steeds drukker met boze ondernemers die naar de rechter stappen. Maandag kondigde Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een rechtszaak aan om de horeca weer te laten openen. Ook wilde KHN via een bodemprocedure een schadevergoeding voor de branche regelen. Donderdag kwam daar nog een kort geding vanuit de branche bovenop omdat de uitbetaling van een deel van de overheidssteun voor vaste lasten vertraging oploopt.

Marktkooplieden zijn op hun beurt boos omdat kramen van non-foodverkopers van de markt worden geweerd. Zij vinden dit onderscheid onzinnig en eisen via de rechter harde bewijzen dat die coronamaatregel nodig is.