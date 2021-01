Topvrouw Etos stapt over naar HEMA

AMSTERDAM (ANP) - Winkelketen HEMA haalt de topvrouw van drogisterijketen Etos, Saskia Egas Reparaz, binnen als nieuwe eindverantwoordelijke. Ze volgt de huidige topman Tjeerd Jegen op. De 47-jarige Egas Reparaz wordt de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter bij het warenhuisconcern.

Nu de overname van HEMA door Mississippi Ventures en Parcom nagenoeg is voltooid, is het volgens Jegen een "natuurlijk moment" om plaats te maken. Reparaz werkte de afgelopen jaren bij Ahold Delhaize, de laatste jaren in de rol van eindverantwoordelijke van Etos. Ook is ze lid is van het Europese leadership-team van Ahold Delhaize.

Verder maakte HEMA bekend dat drie van de vijf commissarissen worden vervangen. De komende tijd worden de plannen door HEMA verder uitgewerkt. Momenteel gaat alle aandacht uit naar het door de coronacrisis leiden van het bedrijf.