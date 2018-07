Topman biotechbedrijf Gilead vertrekt

Gepubliceerd op | Views: 789

FOSTER CITY (AFN) - Topman John F. Milligan van het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Gilead Sciences vertrekt. Dat maakte de samenwerkingspartner van Galapagos woensdag bekend. Milligan, die sinds maart 2016 aan het roer stond, blijft nog tot het einde van het jaar aan terwijl de toezichtsraad zoekt naar een opvolger.

Gilead zette in het tweede kwartaal een omzet van 5,6 miljard dollar in de boeken. Dat was aanmerkelijk lager dan de 7,1 miljard van een jaar eerder. Ook de winst haalde het niet bij die van vorig jaar: 1,8 miljard om 3,1 miljard. Dat was onder meer te wijten aan hogere kosten voor onderzoek & ontwikkeling. Ook maakte Gilead meer kosten om producten te verkopen.

Voor heel 2018 voorziet de onderneming een lager belastingtarief. Als gevolg daarvan stelde Gilead de winstverwachting naar boven bij.