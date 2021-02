Beleggers gerustgesteld door Powell en steunaanvragen

NEW YORK (ANP) - Beleggers die zich de afgelopen dagen zorgen maakten over de oplopende rentes op obligaties, lijken door de tweedaagse hoorzitting van Federal Reserve-voorman Jerome Powell in het Amerikaanse Congres weer wat gerustgesteld. Ook gunstiger dan verwachte cijfers over de aanvragen voor een werkloosheidsuitkeringen en goed nieuws over het vaccin van Johnson & Johnson hadden een kalmerend effect.

De Amerikaanse beurzen daalden wel, maar veel minder hard dan eerder in de week. De Dow-Jonesindex daalde 0,2 procent tot 31.913 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,2 procent omlaag tot 3916 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,4 procent in tot 13.550 punten.

Johnson & Johnson (J&J) werd 0,5 procent hoger gezet, nadat het aandeel woensdag ook al hoger was gesloten. De Amerikaanse FDA oordeelde deze week dat het coronavaccin van het bedrijf effectief en veilig is en naar verwachting wordt nu later deze week het middel via een noodgoedkeuring toegelaten op de Amerikaanse markt.

Moderna

Ook Moderna (plus 9 procent) steeg nadat het bedrijf had bekendgemaakt zijn coronavaccin door te gaan ontwikkelen voor nieuwe varianten. Moderna verwacht verder dit jaar 18,4 miljard dollar aan omzet te halen.

Chipmaker Nvidia daalde 3 procent ondanks dat het bedrijf een recordomzet boekte dankzij de grote vraag naar chips voor spelcomputers en laptops. Winkelketen Best Buy opende ook de boeken en daar hadden analisten meer verwacht van de winst en de omzet. Het aandeel ging 3 procent omlaag.

GameStop

Gameswinkeleten GameStop steeg ruim 23 procent nadat een dag eerder de prijs was verdubbeld. Op de fora op Reddit werd weer veel over GameStop gepraat en gespeculeerd dat er nog altijd veel shortsellers in het bedrijf investeren. Dat zijn speculanten die geld willen verdienen aan een koersdaling. De eerdere prijsstijging van GameStop eerder dit jaar had ook te maken met het dwarszitten van die speculanten. Ook bioscoopketen AMC, een andere favoriet van de Reddit-beleggers steeg, maar met een bescheiden 3 procent.

Pizzaketens Papa John's en Domino's slaagden er niet in hun groei uit de coronaperiode voort te zetten. Papa John's werd haast 11 procent lager gezet, Domino's daalde 6,7 procent.