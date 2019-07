Industrie eurozone krimpt sterker

Gepubliceerd op | Views: 732 | Onderwerpen: Europa, Frankrijk

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de industrie van de eurozone is in juli sterker gekrompen dan een maand eerder. Dat meldde onderzoeksbureau Markit op basis van een voorlopig cijfer.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in het eurogebied daalde naar een stand van 46,4 tegen 47,6 in juni. Economen voorspelden in doorsnee een niveau van 47,7 voor de graadmeter, die bij een stand hoger dan 50 wijst op groei en daaronder op krimp. De graadmeter voor de dienstensector in de eurozone noteerde 53,3 tegen 53,6 een maand eerder. De samengestelde index ging van 52,2 naar 51,5.

Markit verklaarde dat in Frankrijk de index voor de industrie zakte naar 50 tegenover 51,9 in juni. De index voor de Franse dienstensector ging naar 52,2 van 52,9 een maand eerder. De samengestelde index kwam voor juli uit op een stand van 51,7 tegen 52,7 in juni.

Snellere actie

Markit meldde ook dat de Duitse industrie verder is gekrompen in juli. Die graadmeter ging naar 43,1 van 45 in juni. Economen rekenden in doorsnee op een lichte verbetering naar 45,2. De index voor de Duitse dienstensector noteerde 55,4 tegen 55,8 een maand eerder. De samengestelde index was 51,4 tegenover 52,6 in juni.

ING-econoom Bert Colijn liet in een reactie weten dat de cijfers van Markit mogelijk de Europese Centrale Bank (ECB) zullen aansporen tot snellere actie om de economie te stimuleren. Donderdag komt de ECB bijeen. De vraag is of de ECB dan al overgaat tot nieuwe maatregelen of dat in september gaat doen, aldus Colijn.