Snellaadbedrijf Fastned geeft obligaties uit

Onderwerpen: obligaties

AMSTERDAM (AFN) - Snellaadbedrijf Fastned gaat een nieuwe serie obligaties uitgeven. Ze kennen net als eerdere uitgiften een looptijd van 5 jaar en keren een rente van 6 procent per jaar uit.

De rente wordt per kwartaal uitgekeerd. Deelname is mogelijk vanaf 1000 euro, aldus Fastned in een verklaring. Inschrijven op het schuldpapier is mogelijk tot en met 21 juli.