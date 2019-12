Tencent wil miljarden pompen in Europa

Gepubliceerd op | Views: 598 | Onderwerpen: Europa

BERLIJN (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese internetreus Tencent richt zijn pijlen op Europa. De onderneming wil op het continent jaarlijks meer dan 10 miljard dollar investeren. Dat zei Li Shiwei, die aan het hoofd staat van Tencent Cloud Europe, in een interview met het Duitse Handelsblatt.

Tencent, dat onder meer groot is op het gebied van sociale media en gaming, investeerde de voorbije jaren al miljarden in Europa, voornamelijk in cloud-toepassingen. De investeringen zijn onder meer nodig in de concurrentiestrijd met sectorgenoot Alibaba.

De investeringsbelofte gaat ook gepaard met werkgelegenheid. In de komende drie jaar wil het bedrijf 2000 tot 3000 banen creëren. Vooral Duitsland wordt door Tencent als een veelbelovende cloudmarkt bestempeld. De in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus heeft een groot belang in Tencent.