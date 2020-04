Wereldhave sluit 'groene' kredietfaciliteit af

Gepubliceerd op | Views: 852

AMSTERDAM (AFN) - Winkelvastgoedfonds Wereldhave heeft een nieuwe kredietfaciliteit van 100 miljoen euro afgesloten bij ABN AMRO. Het gaat om 'groen' krediet, waarvan het geld bedoeld is voor duurzame en energiezuinige panden.

De faciliteit heeft een looptijd van twee jaar. Volgens Wereldhave vergroot de lening de financiële speelruimte van het bedrijf. De vastgoedinvesteerder heeft ook een raamwerk opgezet om in de toekomst vaker groene leningen of andere financieringsinstrumenten voor duurzaamheid in de markt te zetten.