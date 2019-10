Biogen stapt naar FDA met alzheimermiddel

Gepubliceerd op | Views: 286

NEW YORK (AFN) - Biotechnoloog Biogen wil bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA goedkeuring vragen voor een middel tegen de ziekte van Alzheimer. Daarvoor wordt een proces in gang gezet, zo bleek dinsdag. Het aandeel schoot in de Amerikaanse voorbeurshandel maar liefst 35 procent omhoog.

Er is inmiddels contact geweest met de FDA, zo liet topman Michel Vounatsos weten. De onderneming opende ook de boeken over het derde kwartaal en rapporteerde cijfers die beter waren dan kenners in doorsnee hadden voorzien.

Zo dikte de winst afgelopen periode aan tot 1,55 miljard dollar, van 1,44 miljard dollar een jaar eerder. De omzet groeide met 5 procent tot 3,6 miljard dollar. In Nederland is Biogen onder meer bekend van het dure medicijn Spinraza, voor patiënten met de ernstige spierziekte SMA.