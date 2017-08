Europese beurzen tonen herstel

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De belangrijkste aandelenbeurzen in Europa toonden dinsdag wat herstel na de recente verliesbeurten. Vooral de mijnbouwbedrijven en oliegerelateerde aandelen waren in trek bij beleggers. Op het Damrak profiteerde ABN AMRO van een adviesverhoging.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de plus op 519,63 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 789,61 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er tot 0,6 procent bij.

Baggeraar Boskalis was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 2,4 procent. Tankopslagbedrijf Vopak volgde met een plus van 1,9 procent. ABN AMRO dikte 1 procent aan na een adviesverhoging door Keefe, Bruyette & Woods (KBW). Kabel- en telecombedrijf Altice, digitaal beveiliger Gemalto en staalfabrikant ArcelorMittal waren de enige dalers met verliezen tussen 0,1 en 0,4 procent.

TKH

In de MidKap stonden technologiegroep TKH en roestvrijstaalbedrijf Aperam bovenaan met plussen van 1,5 procent. Kunstmestproducent OCI was de grootste daler met een min van 1,2 procent.

Op de lokale markt klom Batenburg Techniek ruim 4 procent. De technisch dienstverlener boekte in het eerste halfjaar fors meer winst en handhaafde de verwachtingen voor het hele jaar.

BHP Billiton

In Londen won BHP Billiton 3,1 procent. De mijnbouwgigant boekte in het afgelopen boekjaar minder winst dan verwacht. Beleggers waren echter tevreden over de flinke schuldverlaging van het bedrijf en het besluit om de Amerikaanse schaliegasactiviteiten af te stoten. Concurrent Antofagasta, die ook met cijfers kwam, klom 4,1 procent.

Provident Financial kelderde 63 procent. Bestuursvoorzitter Peter Crook van de Britse kredietverstrekker stapte op na de tweede winstwaarschuwing in twee maanden tijd. Ook keert het bedrijf dit jaar waarschijnlijk geen dividend uit. De Britse huizenbouwer Persimmon steeg ruim 1 procent na een sterke winstgroei in het eerste haffjaar.

Euro

Fiat Chrysler steeg 0,8 procent in Milaan, na een stijging van ruim 4 procent een dag eerder. Het Chinese automerk Great Wall bevestigde interesse te hebben in het merk Jeep, dat onderdeel is van de Amerikaans-Italiaanse automaker.

De euro was 1,1761 dollar waard, tegen 1,1816 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 47,51 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 51,94 dollar per vat.