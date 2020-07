Viruszorgen drukken stemming op beurzen

Gepubliceerd op | Views: 2.210

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen verloren woensdag over een breed front terrein na de winstbeurt een dag eerder. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd zorgde voor een negatieve stemming bij beleggers. Op het Damrak gaf verfconcern AkzoNobel inzicht in de prestaties over het afgelopen kwartaal.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,2 procent in het rood op 574,20 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 775,45 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 1,2 procent in.

AkzoNobel daalde 0,6 procent in de AEX. De verffabrikant boekte in het tweede kwartaal veel minder winst door de coronacrisis. Om de crisis te weerstaan snijdt het bedrijf in de kosten. Volgens AkzoNobel nam de tegenwind door de virusuitbraak in de loop van het afgelopen kwartaal wel steeds meer af en denkt het bedrijf in de tweede jaarhelft te kunnen profiteren van de lagere grondstofkosten.

Shell en ABN AMRO hekkensluiters

Olie- en gasconcern Shell en ABN AMRO waren de hekkensluiters bij de hoofdfondsen met verliezen van rond 2,8 procent. Philips verloor 1,1 procent. Het zorgtechnologieconcern heeft volgens persbureau Bloomberg contact gezocht met Chinese branchegenoten Haier Group en Midea Group om te peilen of ze interesse hebben in de divisie huishoudelijke apparaten van Philips. Chipbedrijf ASMI, speciaalchemieconcern DSM en telecombedrijf KPN waren de enige stijgers met winsten tot 0,8 procent.

Koplopers in de MidKap waren vastgoedfonds WDP en kabel- en telecomconcern Altice Europe met plussen van 1,7 procent. Fitnessketen Basic-Fit en bouwbedrijf BAM sloten de rij met minnen van dik 3 procent en ruim 2 procent.

ABB dikte 2,7 procent aan in Zürich dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van het Zwitserse industriële concern. De Noorse staalmaker Norsk Hydro daalde 1,9 procent in Oslo ondanks een onverwachte winststijging in het tweede kwartaal.

De euro was 1,1533 dollar waard tegen 1,1492 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent minder op 41,31 dollar. Brentolie zakte 1,2 procent in prijs tot 43,80 dollar per vat.