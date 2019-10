Flinke omzetgroei voor Just Eat

Gepubliceerd op | Views: 439

LONDEN (AFN) - Maaltijdbezorger Just Eat heeft in het derde kwartaal zijn omzet met een kwart opgevoerd. Ook het aantal bestellingen viel hoger uit. De beoogde fusiepartner van het Nederlandse Takeaway.com herhaalde zijn verwachtingen voor heel het jaar.

De omzet van Just Eat kwam uit op 247,5 miljoen pond, ongeveer 286,5 miljoen euro. Het aantal bestellingen steeg met 16 procent tot 62 miljoen.Daarvan kwam ruim de helft uit het Verenigd Koninkrijk. Just Eat deed daar vooral goede zaken met zijn bezorgdienst. De marktplaats, waar bedrijven alleen de online functies van Just Eat gebruiken en hun maaltijden zelf bezorgen, groeide minder hard. Verder toonde de Australische tak van het Britse bedrijf herstel.

Just Eat blijft uitgaan van een omzet van tussen de 1 miljard en 1,1 miljard pond dit jaar. De onderliggende operationele winst (ebitda) zou tussen de 185 miljoen en 205 miljoen pond uit moeten komen. Dat is zonder de resultaten van de Latijns-Amerikaanse activiteiten waar een onderliggend operationeel verlies van tussen de 80 miljoen en 100 miljoen euro wordt verwacht.

Voor de fusie met Takeaway rekent Just Eat erop in december een aandeelhoudersvergadering te kunnen houden. De samenvoeging zou volgens het bedrijf nog dit jaar afgerond kunnen worden.