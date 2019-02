Gepubliceerd op | Views: 1.837

ALMERE (AFN) - ASM International (ASMI) kende vorig jaar een sterke eindspurt. De omzet en orderinstroom kwamen in het vierde kwartaal uit op een record. De toeleverancier aan de chipindustrie is mede daardoor in staat het dividend stevig op te krikken.

De omzet bedroeg 254,7 miljoen euro, 30 procent meer dan in het derde kwartaal. Ook de orderinstroom was hoger dan ooit te voren, met een plus van 17 procent op 301,6 miljoen euro. Het operationeel resultaat bedroeg in de afgelopen periode 46,2 miljoen euro, tegen 28 miljoen euro in het voorgaande kwartaal. Op nettobasis ging de winst vooruit naar 43,7 miljoen euro.

Topman Chuck del Prado schrijft het succes vooral toe aan goede prestaties op het vlak van zogeheten logic en foundry. Eerder verwachte het bedrijf al dat het in de tweede helft van het jaar waarschijnlijk beter zou gaan. Het voorgestelde dividend wordt met een kwart opgeschroefd tot 1 euro per aandeel.

WFE-markt

ASMI gaf verder aan bij vergelijkbare wisselkoersen voor het lopende kwartaal op een omzet tussen de 225 miljoen en 245 miljoen euro te rekenen. In het tweede kwartaal gaat het dan waarschijnlijk om 200 miljoen tot 230 miljoen euro. De prognose voor de nieuwe orders in het eerste kwartaal van 2019 ligt op 200 miljoen tot 220 miljoen euro.

Het bedrijf denkt dat de zogeheten WFE-markt (wafer fab equipment) in heel dit jaar stevige krimp zal laten zien. Maar op basis van dit huidige marktbeeld rekent ASMI erop beter te zullen presteren dan de WFE-markt in het algemeen.