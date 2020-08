Baggeraar Boskalis: sterke eerste helft van 2020

Gepubliceerd op | Views: 1.484

PAPENDRECHT (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis kijkt tevreden terug op de eerste helft van dit jaar waarin het bedrijf naar eigen zeggen operationeel bijzonder goed heeft gepresteerd ondanks de coronacrisis. Boskalis wist de winstgevendheid op te voeren op een vrijwel stabiele omzet en gaat de inkoop van eigen aandelen hervatten.

De omzet was bijna 1,3 miljard euro, wat nagenoeg gelijk is aan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda) bedroeg ruim 204 miljoen euro tegen bijna 138 miljoen euro in de eerste helft van 2019. Er werd wel een nettoverlies geleden van 96,4 miljoen euro vanwege afschrijvingen op de waarde van bezittingen.

Boskalis verwacht, uitgaande van de vlootplanning, werken in portefeuille en onvoorziene omstandigheden voorbehouden rond corona, dat dit jaar het bedrijfsresultaat van 2019 zal worden geëvenaard, gecorrigeerd voor de bijzondere lasten uit de eerste helft van dit jaar. In 2019 bedroeg dit resultaat 375,8 miljoen euro.

In maart vorig jaar kondigde Boskalis de start van een aandeleninkoopprogramma van 100 miljoen euro aan. Vanwege de coronacrisis werd dit programma in april opgeschort. Toen was 61,60 procent van het programma afgewikkeld. Boskalis hervat dit inkoopprogramma vanaf vrijdag.