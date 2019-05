Overnamegesprekken rond B&B Hotels

Gepubliceerd op | Views: 314

PARIJS (AFN) - De Franse investeerder PAI Partners voert exclusieve gesprekken met de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs over een verkoop van hotelketen B&B Hotels voor 1,9 miljard euro. Naar verwachting wordt de verkoop in de tweede helft van dit jaar afgerond.

Eerder werd door ingewijden al gemeld dat PAI en Goldman in overleg waren rond B&B Hotels. PAI kocht de in 1990 opgerichte hotelketen in 2016 voor circa 790 miljoen euro. De budgetketen telt bijna 500 hotels in hoofdzakelijk Europese landen.