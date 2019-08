Investeerder neemt belang in Hudson's Bay

Gepubliceerd op | Views: 692

TORONTO (AFN/BLOOMBERG) - Catalyst Capital Group koopt zich in bij warenhuisconcern Hudson's Bay Company. De Canadese investeerder betaalt ruwweg 187 miljoen Canadese dollar voor een belang van 10 procent. Omgerekend gaat het om circa 127 miljoen euro.

Het betreft een poging om plannen van Hudson's Bay-voorzitter Richard Baker te dwarsbomen. Die wil het bedrijf van de beurs halen. Maar zijn voorstel stuit op verzet van de activistische investeerder Jonathan Litt, die vindt dat Baker meer geld op tafel moet leggen. Catalyst is het daarmee eens en heeft nu per aandeel meer geld neergeteld dan Baker wil betalen.

Na het nieuws sprong het aandeel Hudson's Bay op de beurs in Toronto flink op. Baker bezit samen met partners al zo'n 58 procent van Hudson’s Bay. Maar om alle aandelen in handen te krijgen, is steun nodig van de meerderheid van de resterende minderheidsaandeelhouders.

Signa

Achter de schermen verandert er de laatste tijd veel bij Hudson's Bay. Vorig jaar fuseerde het bedrijf zijn activiteiten in Europa met die van het Oostenrijkse Signa. Inmiddels is besloten dat Signa de Europese tak helemaal inlijft, uitgezonderd de Nederlandse winkels. Die gaan weer terug naar Hudson's Bay zelf.

In Nederland heeft de keten tevens een financieel adviseur ingehuurd om de opties te bekijken omdat er niet naar verwachting wordt gepresteerd. Daarbij gaf Hudson's Bay aan mogelijk winkels te gaan sluiten.