NSI geeft aandeelhouders keuze met dividend

HOOFDDORP (AFN) - NSI geeft zijn aandeelhouders de mogelijkheid het slotdividend in contanten of in aandelen uitgekeerd te krijgen. Het vastgoedfonds heeft 109.300 aandelen gereserveerd voor het stockdividend. Wordt dit maximum overschreden, dan zullen de stukken evenredig worden verdeeld.

De rest van het dividend zal dan in contanten worden voldaan, waarbij 15 procent dividendbelasting in ogenschouw moet worden gehouden.

NSI had eerder al een voorstel gedaan voor een slotdividend van 1,12 euro per aandeel. In augustus vorig jaar werd al een interim-dividend uitgekeerd van 1,04 euro, waarmee de voorgestelde uitkering voor heel het jaar 2,16 euro bedraagt. Aandeelhouders die kiezen voor een dividend in aandelen ontvangen 1 nieuw gewoon aandeel voor elke 34 aandelen die worden aangehouden. De prijs komt neer op 38,08 euro per gewoon aandeel op basis van ex-dividend.

Aandeelhouders hebben tijdens de jaarlijkse vergadering op 20 april het laatste woord.