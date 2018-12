Investeerder maant Just Eat tot haast

Gepubliceerd op | Views: 583

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Maaltijdbezorger Just Eat wordt achter de vodden gezeten door een activistische aandeelhouder. Investeerder Cat Rock Capital Management wil dat het Britse bedrijf snel knopen doorhakt over zijn strategische koers. Daarbij moet de onderneming zich meer richten op haar kernactiviteiten, stelt de Amerikaanse firma in een open brief.

Volgens Cat Rock, dat een belang van circa 2 procent heeft, presteert het aandeel Just Eat van alle grote beursgenoteerde maaltijdbezorgers het slechtst. Just Eat zou er daarom goed aan doen een minderheidsbelang in het Braziliaanse iFood en andere niet-Europese bezittingen van de hand te doen, omdat die niet tot de kernactiviteiten van het bedrijf behoren.

Ook het beloningenstelsel voor bestuurders moet volgens de Amerikanen op de schop. Zo zouden de huidige doelstellingen waarop de bonussen voor topman Peter Plumb zijn gebaseerd amper iets voorstellen. De ambities zouden bovendien te veel op omzetgroei zijn gericht, en niet op het vergroten van de winstgevendheid.

Cat Rock heeft meerdere pannetjes op het vuur in de maaltijdbezorgingsbranche. De firma investeert naar eigen zeggen ook in de Nederlandse concurrent Takeaway.com en het Duitse Delivery Hero.