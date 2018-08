Chipbedrijven onder druk op groen Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 419

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag halverwege de handel overwegend in de plus, na de stevige winsten een dag eerder. De teleurstellende cijfers en vooruitzichten van de chipmakers Nvidia en Applied Materials werkten door op andere bedrijven in de hele sector. Verder keken beleggers met een schuin oog naar ontwikkelingen rondom de Turkse liracrisis.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent hoger op 25.607 punten. De brede S&P 500 steeg een fractie tot 2841 punten. Technologiebeurs Nasdaq daalde 0,3 procent tot 7783 punten.

Bij Nvidia viel vooral de omzetverwachting voor het lopende kwartaal lager uit dan door kenners voorzien. Het bedrijf zakte 4,4 procent. Ook de omzet- en winstvooruitzichten van Applied Materials (min 7,2 procent) bestempelden kenners als mager en de resultaten zijn vermoedelijk van invloed op de gehele chipsector. Branchegenoten Intel en Micron zakten tot 0,5 procent.

Tesla

Tesla leverde 8 procent aan waarde in. Beleggers reageerden op een emotioneel interview in The New York Times waarin topman Elon Musk aangaf er redelijk doorheen te zitten. Tesla zou op zoek zijn naar een secondant voor Musk om hem te ondersteunen.

Fabrikant van landbouwmachines Deere boekte in het afgelopen kwartaal meer winst en omzet. Wel kampt het bedrijf met stijgende grondstof- en transportkosten. Deere steeg 2 procent.

Warenhuisketen Nordstrom werd bijna 13 procent meer waard. Het bedrijf kwam met beter dan verwachte resultaten en verhoogde de verwachtingen voor het hele boekjaar. Een dag eerder ging branchegenoot J.C. Penney nog met ruim een kwart onderuit nadat het bedrijf met minder dan verwachte cijfers en een winstwaarschuwing naar buiten kwam. De winkelketen verloor nu 0,3 procent.

Consumentenvertrouwen

Op macro-economisch gebied verwerkten beleggers cijfers over onder meer het Amerikaanse consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan. Die zakte naar het laagste niveau in bijna een jaar.

De euro was 1,1411 dollar waard, tegen 1,1413 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 65,45 dollar. Brentolie kostte een fractie meer op 71,44 dollar per vat.