'Prestaties Retail Estates volgens verwachting'

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedfonds Retail Estates heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar naar verwachting gepresteerd. In heel het boekjaar 2019/2020 zal het portfolio van het bedrijf flink groeien, menen analisten van KBC Securities die hun advies verlaagden van accumulate naar hold. Het koersdoel blijft 84 euro.

De problemen met huurder Orchestra, die begin dit jaar faillissement aanvroeg, zijn volgens de marktvorsers niet nieuw en de bedragen die Retail Estates als tegenvallers noemde, zijn ingecalculeerd. Positief is volgens de analisten de investering in een groot winkelcentrum in Maastricht.

Het aandeel Retail Estates stond maandag na een kwartiertje handelen 1,9 procent in de min op 82,10 euro.