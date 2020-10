Yandex blaast overnamegesprekken Tinkoff af

Gepubliceerd op | Views: 403

MOSKOU (AFN) - Het Russische technologiebedrijf Yandex is niet langer in onderhandeling over de overname van TCS Group, bekend van Tinkoff Bank. Dat laatste bedrijf is de grootste digitale bank van Rusland.

Yandex, ook wel bekend als de Russische tegenhanger van Google, kondigde in september aan ongeveer 5,5 miljard dollar over te hebben voor TCS Group. Waarop de overname is stukgelopen, maakten de twee bedrijven niet bekend.

TCS is voor 40 procent in handen van oprichter Oleg Tinkov, bekend van de sponsoring van wielerploegen in het verleden. Aan zijn personeel liet Tinkov weten dat Yandex, kennelijk tegen zijn zin, alleen geïnteresseerd was in het bankenonderdeel van zijn concern, meldt persbureau Bloomberg op basis van een interne memo.