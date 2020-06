'Stevige openingswinst voor Beursplein 5'

Wanneer gaan alle beleggers begrijpen dat overheden ons uit deze situatie gaat stimuleren? whatever it takes....



Je ziet wat slechte economische omstandigheden met de EU en VS doen, het geeft direct sociale onrust. Elke ‘ziekenfonds patiënt’ heeft tegenwoordig een breedbeeld TV en wil op vakantie naar het buitenland. Een teruggang hierin is niet acceptabel.



De beurs zal hiervan gaan profiteren, Morgan Stanley is ook al gedraaid (na CNBC die 50% stijging ziet). Winkelvastgoed gaat gewoon bv. goede zaken doen, men wil er op uit.