'Wall Street opent met kleine uitslagen'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan donderdag naar verwachting met kleine uitslagen openen. Beleggers kauwen na op de geluiden van de afgelopen dagen over het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. President Donald Trump tekende woensdag een decreet dat het Chinese technologiebedrijf Huawei beperkt om zijn apparatuur in de VS te verkopen.

Hiermee is een nationale noodsituatie afgekondigd. Op deze manier kan het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken strenger toezicht houden op de handel uit landen die een dreiging voor de nationale veiligheid vormen. Ook is Huawei op een zwarte lijst gezet. Als het decreet een wet wordt moeten Amerikaanse bedrijven een vergunning aanvragen om zaken te doen met de telecomgigant.

Chipbedrijven Qualcomm en Micron Technology kunnen in beweging komen door Huawei. Ongeveer een derde van de toeleveranciers van de telecomgigant bevindt zich in de VS.

Handelsconflict

Verder blijven Peking en Washington met elkaar in gesprek om het handelsconflict op te lossen. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin reist waarschijnlijk op korte termijn naar China af. Hij noemde overigens de recente gesprekken in de VS als constructief. Trump voerde afgelopen week de druk op door tarieven op Chinese goederen te verhogen. China kondigde kort daarop vergeldingsmaatregelen aan.

Walmart opent waarschijnlijk hoger. De supermarktketen haalde met de groei van vergelijkbare verkopen in de VS zijn beste eerste kwartaal in negen jaar. Cisco Systems kwam naar buiten met een beter dan verwachte omzetprognose voor het lopende kwartaal. Tesla stuurde na twee incidenten in Azië een automatische update uit die het risico op brand bij zijn elektrische auto's moet tegengaan.

Woningbouw

Amerikaanse banken kunnen eveneens op aandacht rekenen. Citigroup en JPMorgan Chase kregen boetes van de Europese Commissie vanwege verboden kartelafspraken bij de handel in valuta's.

Beleggers op Wall Street kregen ook wat macro-economische cijfers te verwerken over onder meer de woningbouw. De industriële bedrijvigheid rond de Amerikaanse stad Philadelphia groeide in mei veel harder dan een maand eerder.

De Amerikaanse aandelenbeurzen gingen woensdag met winsten de handel uit. De leidende Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 25.648,02 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent tot 2850,96 punten en technologiegraadmeter Nasdaq pluste 1,1 procent bij tot 7822,15 punten.