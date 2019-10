'Unilever worstelt met omzetgroei'

Gepubliceerd op | Views: 156

AMSTERDAM (AFN) - Was- en levensmiddelenconcern Unilever haalt in het derde kwartaal nipt zijn eigen omzetverwachting. Dat komt naar voren uit een consensus van analistenramingen die de onderneming zelf op zijn website heeft gepubliceerd. Het was- en levensmiddelenconcern maakt donderdag voorbeurs zijn cijfers bekend.

Volgens de consensus dikte de onderliggende omzet, dus exclusief wisselkoersen, desinvesteringen en overnames, met 3,0 procent aan ten opzichte van het derde kwartaal van 2018. Het bedrijf streeft naar een autonome omzetgroei tussen 3 en 5 procent maar waarschuwde bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers dat de groei dit jaar aan de onderkant van de bandbreedte uitkomt. In totaal zet Unilever in het afgelopen kwartaal 13,2 miljard euro aan opbrengsten in de boeken, verwachten de analisten. De onderliggende marge komt naar verwachting uit op 18,9 procent.

De groei bij Unilever wordt aangetast door de handelsoorlog. Volgens JPMorgan hoort het concern bij de grote Europese bedrijven die het meest kwetsbaar zijn voor de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China. Unilever haalt namelijk een groot deel van zijn omzet uit Azië. Ook de consensus onder analisten wijst op een tragere toename van het verkochte volume in het derde kwartaal. Deze komt naar verwachting uit op 1,3 procent, terwijl die in het derde kwartaal van 2018 nog met 2,4 procent aandikte.

Uitdagende marktomstandigheden

Marktkenners van Barclays verwachten eveneens een zwakke prestatie van Unilever op het vlak van verkoopvolumes. Dat zou door de uitdagende marktomstandigheden komen en de concurrentie met Procter & Gamble in de Verenigde Staten. De analisten denken dat vooral de divisie voor huishoudelijke verzorging een vertraging in het derde kwartaal toont. Analisten bij Goldman Sachs zijn daarentegen rekenen op een versnelling van de omzetgroei van Unilever, vooral in India, Brazilië en Indonesië.

Unilever hanteert sinds het derde kwartaal een nieuwe definitie voor de onderliggende omzetgroei. Jaarlijkse prijsstijgingen die boven ongeveer 2 procent per maand of ongeveer 27 procent per jaar uitkomen worden niet meer opgenomen in het cijfer. De maker van levensmiddelen en verzorgingsproducten doet dat omdat in een aantal landen als Argentinië en Venezuela al lange tijd hyperinflatie heerst.

In het afgelopen kwartaal is het een en ander geschoven in de merkportefeuille van het Brits-Nederlandse concern. Zo kocht Unilever het huidverzorgingsmerk Lenor Japan en nam het grootste deel van zijn Boliviaanse branchegenoot Astrix over. In Nederland deed Unilever de sauzen van het merk Chicken Tonight van de hand. In Australië wordt gekeken naar de verkoop van een soepmerk.