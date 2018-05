Home Depot boekt hogere resultaten

Gepubliceerd op | Views: 0

ATLANTA (AFN) - De Amerikaanse doe-het-zelfketen Home Depot heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten geboekt. Het bedrijf blijft profiteren van de sterke Amerikaanse huizenmarkt waardoor mensen meer klusjes in en om het huis doen.

De omzet in het eind april afgesloten eerste kwartaal steeg op jaarbasis met 4,4 procent tot bijna 25 miljard dollar. Als wordt gekeken naar de verkoop in winkels die minstens een jaar zijn geopend ging die met meer dan 4 procent omhoog. Daarbij werd geprofiteerd van hogere uitgaven per kassabon. De nettowinst klom met ruim 19 procent tot 2,4 miljard dollar.

Analisten hadden overigens op een hogere omzet gerekend. Home Depot sprak zelf dan ook van een trage start van het lenteverkoopseizoen. 's Werelds grootste keten van doe-het-zelfbouwmarkten handhaafde zijn verwachtingen voor het gehele fiscale jaar, waarbij onder meer wordt gerekend op een omzettoename met 6,7 procent.