Hogere omzet voor biotechnoloog Curetis

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnologiebedrijf Curetis heeft zijn omzet in de eerste negen maanden van dit jaar met 16 procent verhoogd. Volgens het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf zijn er dit jaar tot nu toe al meer dan drie keer zoveel orders binnengekomen als in dezelfde periode vorig jaar.

De opbrengsten bedroegen 1,4 miljoen euro, tegen 1,2 miljoen euro in de eerste drie kwartalen van 2018. Het orderboek dikte dit jaar al voor bijna 3,4 miljoen euro aan, waar de teller een jaar terug op 1,1 miljoen euro stond. De kaspositie van Curetis bedroeg eind september zo'n 3,1 miljoen euro.

Het handelsbericht van de onderneming is een tamelijk uitgeklede cijferrapportage. Curetis zegt later nog met completere kwartaalresultaten te komen. De vertraging heeft te maken met het samengaan van Curetis en zijn Amerikaanse branchegenoot OpGen. In verband daarmee duurde het eerder ook al langer voor Curetis met zijn halfjaarcijfers kwam.