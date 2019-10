'Klein openingsverlies voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 936

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal maandag naar verwachting licht lager openen. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine verliezen te beginnen. Na de opluchting over de gedeeltelijke Amerikaans-Chinese handelsdeal van afgelopen vrijdag is de blik van beleggers vooral gericht op de ontwikkelingen rond de brexit. Ook gaat de aandacht uit naar het kwartaalcijferseizoen, dat deze week op stoom komt.

Daarnaast verwerkt de markt tegenvallende handelscijfers uit China. De export en import van het land zijn in september sterker gekrompen dan verwacht. De cijfers onderstrepen de moeilijkheden waarmee de tweede economie van de wereld kampt als gevolg van de handelsstrijd met de VS en de tragere wereldeconomie.

De Britse premier Boris Johnson wil maandag een gesprek met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron en EU-president Jean-Claude Juncker in een poging hun steun te krijgen voor zijn brexitdeal. Volgens The Sunday Times biedt Johnson de drie Europese leiders de optie hem te helpen met een nieuwe deal of in te stemmen met een vriendelijke versie van een no-dealbrexit op 31 oktober.

Beter Bed

Op het Damrak komen de AEX-fondsen chipmachinefabrikant ASML en voedingsgigant Unilever deze week met kwartaalcijfers. Verder openen onder meer FlowTraders, TomTom en Sligro de boeken. In de VS wordt deze week vooral gekeken naar de cijfers van de grote banken. JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup en Bank of America.

Beddenbedrijf Beter Bed kondigde aan zijn Duitse dochter Matratzen Concord te verkopen aan investeerder Magical Honour Limited voor 5 miljoen euro in contanten. De overnamesom kan nog hoger worden als Matratzen Concord in zijn eerste jaar na de overname bepaalde prestatiedoelen haalt. De Duitse dochter, die ook in Oostenrijk en Zwitserland actief is, werd geplaagd door een schandaal rond giftig schuim in de matrassen.

Esperite in beroep

Stamcelbedrijf Esperite liet weten in beroep te gaan tegen de faillissementsuitspraak van de rechtbank Gelderland. Esperite maakte begin deze maand bekend afscheid te willen nemen van al zijn operationele activiteiten. Het bedrijf zei door te willen als investeerder op gebied van gezondheidszorg en daaraan verwante technologieën.

De Europese beurzen sloten vrijdag met stevige winsten. De AEX-index klom 1,6 procent tot 577,42 punten en de MidKap dikte 1,8 procent aan tot 843,54 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 2,9 procent. Ook Wall Street ging hoger het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent in de plus op 26.816,59 punten. De brede S&P 500 won 1,1 procent en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 1,3 procent bij.

De euro was 1,1027 dollar waard, tegen 1,1044 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 54,29 dollar. Brentolie daalde 0,8 procent in prijs tot 60,05 dollar per vat.