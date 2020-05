KLM biedt klanten weer geld terug

Aandelen uitgeven en schuld herstructureren, is de enige kans op overleven voor klm.

Gemiste kans, koers stond op 6 euro 2 maanden geleden.



Elbers heeft er een enorme puinbak van gemaakt. Geen reserves, enorme schuld, kerosine vastgeklikt op 65 dollar etc etc.

Enige waar deze man goed in is, is bedelen voor staatssteun en aandeleninkoop bij het kabinet, poseren voor fotoshoots en talkshows aflopen..