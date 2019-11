Heijmans bouwt Brabantse zorgwoningen

Gepubliceerd op | Views: 92

ROSMALEN (ANP) - Bouwbedrijf Heijmans gaat circa 220 koop- en huurwoningen ontwikkelen in Berkel-Enschot en Tilburg. Dat is Heijmans overeengekomen met ouderenorganisatie De Wever. Het project heeft een waarde van circa 65 miljoen euro.

Ongeveer de helft van de woningen is bedoeld voor ouderen die extra zorg nodig hebben. Heijmans en De Wever werken hun plannen komende maanden verder uit. De eerste bouwactiviteiten beginnen in Berkel-Enschot, in het najaar van 2020. Hier verrijst een appartementencomplex met 52 appartementen. De bouwwerkzaamheden in Tilburg beginnen later.