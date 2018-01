Lufthansa: herstructurering Alitalia noodzaak

Gepubliceerd op | Views: 870

FRANKFURT (AFN) - Het is pure noodzaak dat het mes in de organisatie bij Alitalia gaat, alvorens Lufthansa de failliete boedel van de Italianen wil overnemen. Dat heeft topman Carsten Spohr van de Duitse luchtvaartmaatschappij per brief gemeld aan de Italiaanse minister van Industrie Carlo Calenda, aldus persbureau Reuters.

Spohr erkent in het schrijven dat door commissarissen van Alitalia al de nodige maatregelen zijn genomen. Maar de Duitser is er ,,stellig van overtuigd" dat er nog een aanzienlijke hoeveelheid werk gedaan moet worden, alvorens Lufthansa überhaupt nadenkt over een volgende stap in het proces.

Lufthansa is niet de enige luchtvaartmaatschappij die aast op Alitalia of waardevolle onderdelen van de onderneming. Ook easyJet en Air France-KLM werden eerder genoemd. Ook het Amerikaanse Delta Air Lines zou één van de partijen zijn.