DEN HAAG (AFN) - Specialist in zorgproducten Mediworld breidt zijn dienstverlening uit met een PostNL-pakketpunt. Consumenten en bedrijven kunnen voortaan bij Mediworld terecht om pakketten te versturen en te ontvangen.

Alle vestigingen van Mediworld in Nederland doen mee aan de uitbreiding. Ook iedere nieuwe vestiging krijgt een PostNL-pakketpunt. Mediworld wil in de komende vijf jaar nieuwe winkels openen in gebieden waar veel oude mensen wonen.

"Met deze pakketpunten zetten we een volgende, servicegerichte stap", aldus commercieel directeur Sander de Jong van Mediworld. Er werden geen financiële details over de samenwerking met PostNL gemeld.