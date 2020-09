'Chipsector doet het beter dan verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 1.560

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Chipbedrijven hebben het tweede kwartaal ondanks de crisis toch veelal beter gepresteerd dan waar rekening mee werd gehouden. Voor kenners van Bryan Garnier is dit reden om beleggingsadviezen bij te stellen. De marktvorser schroefde onder meer zijn aanbeveling voor ASM International op naar 'conviction buy'.

Volgens Bryan Garnier wordt de vraag naar chips onder meer gestuwd door het gebruik ervan in consumentenelektronica en datacenters. Die behoefte blijft bestaan en daar zullen chipbedrijven van blijven profiteren. Volgens de kenners is dit reden om de verwachtingen aan te passen. Naast ASMI oordeelt Bryan Garnier ook positiever over het Duitse Infineon.

Het advies op ASMI stond al op buy, maar dat heeft nu dus een 'gouden randje' gekregen. Het advies op chipmachinemaker ASML blijft ook op buy staan.

Het aandeel ASMI stond vrijdag omstreeks 11.40 uur 1,7 procent hoger op 117,60 euro. ASML stond ook in de kopgroep in de AEX-index met een winst van 1,1 procent op 308,35 euro.