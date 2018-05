IMF: snelle oplossing nodig voor Argentinië

Gepubliceerd op | Views: 94 | Onderwerpen: IMF

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wil snel een overeenkomst sluiten met Argentinië over financiële steun. Dat maakte de organisatie bekend na gesprekken met Nicolas Dujovne, de minister van Financiën van het Zuid-Amerikaanse land. Argentinië kampt met een sterke daling van zijn nationale munt en vroeg deze week om hulp.

IMF-preses Christine Lagarde benadrukte haar steun voor Argentinië, dat onder de centrumrechtse president Mauricio Macri een reeks economische hervormingen doorvoert. Die zorgen voor welwillendheid bij het IMF om het land te hulp te schieten. ,,Het fonds is bereid door te gaan met de steun voor de regering'', aldus Lagarde.

Dujovne wilde niets zeggen over het type steun waarover wordt onderhandeld. Ingewijden meldden eerder dat Argentinië om een kapitaalinjectie van 30 miljard dollar vraagt. Dat geld is nodig om de waarde van de Argentijnse peso te stutten. Die munt kelderde in de afgelopen vijf maanden met een vijfde. Hierdoor zag de centrale bank van het land zich gedwongen de rente in korte tijd te verhogen tot 40 procent, een van de hoogste rentetarieven ter wereld.