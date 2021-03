47 miljoen euro voor innovatieve bedrijven in Oost-Nederland

DEN HAAG (ANP) - Het oosten van Nederland krijgt 47 miljoen euro om innovatie in de regio te stimuleren. Dat meldt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). Met het geld moeten start-ups en scale-ups in Gelderland en Overijssel worden geholpen om door de coronacrisis heen te komen en te groeien. De provincies Gelderland en Overijssel en het kabinet stellen het geld beschikbaar.

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Oost NL is belast met de uitvoering en heeft de taak om te investeren in startende en innovatieve mkb-bedrijven en om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. Start-ups zijn jonge innovatieve bedrijven en scale-ups zijn al wat verder ontwikkeld en hebben vaak flinke investeringen nodig om door te groeien. Volgens het ministerie van Economische Zaken kunnen ondernemers die vooroplopen in bijvoorbeeld de energietransitie, innovaties in de zorg of de voedingsindustrie vooral in crisistijd moeilijk financiering vinden. "Hun innovaties zijn nodig voor de ommekeer die we moeten en kunnen maken in voeding, gezondheid, energie en een duurzame samenleving", zegt Wendy de Jong, directeur van Oost NL.

Nederland telt acht ROM's. Afgelopen augustus werd bekend dat het kabinet had toegezegd 150 miljoen euro uit het steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt te investeren in het fondsvermogen van de ROM’s. De provincies verdubbelen dat bedrag. Oost-Nederland is de eerste regio die de bijdrage ontvangt. De extra investering uit het steun- en herstelpakket wordt gedaan op basis van het aandeel van de regio’s aan het bruto nationaal product.