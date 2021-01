Gilead verhoogt winstverwachting door grote vraag coronamiddel

FOSTER CITY (ANP) - De Amerikaanse farmaceut Gilead Sciences denkt dat de winst over 2020 hoger zal uitvallen dan eerder gedacht, dankzij de grote vraag naar zijn coronamiddel. Het antivirale middel Veklury (met het actieve bestanddeel remdesivir) wordt gebruikt voor de behandeling van ernstig zieke patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Gilead denkt nu dat de winst per aandeel zal uitkomen tussen de 6,98 tot 7,08 dollar, terwijl eerder op 6,25 tot 6,60 dollar per aandeel werd gerekend. De totale omzet wordt voor 2020 geraamd op ongeveer 24,3 miljard dollar, wat eveneens meer is dan eerder werd voorzien.

Het concern zegt dat de vraag naar Veklury wordt gestuwd door de nieuwe coronagolf, met veel ziekenhuisopnames en behandelingen van patiënten. De Amerikaanse president Donald Trump kreeg ook het middel van Gilead toegediend toen hij het virus onder de leden had.