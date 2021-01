Financieel directeur Heijmans vertrekt naar FrieslandCampina

ROSMALEN (ANP) - Bouwonderneming Heijmans moet op zoek naar een nieuwe financieel directeur. De huidige bestuurder Hans Janssen kondigde aan per 15 april dit jaar zijn taken neer te leggen. Hij stapt over naar zuivelbedrijf FrieslandCampina, waar hij per 1 mei eenzelfde rol zal gaan vervullen.

Janssen neemt bij FrieslandCampina de positie over van Jaska de Bakker. Zij heeft besloten om het bedrijf in de zomer van 2021 te verlaten om zich toe te leggen op het vervullen van een aantal commissariaten.

Janssen was eerder financieel bestuurder bij de leverancier van medische hulpmiddelen Mediq. Daarvoor vervulde hij diverse functies bij Unilever. Hij werd in 2017 aangesteld als financieel eindverantwoordelijke bij Heijmans.

De raad van commissarissen bedankt Janssen voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling en versterking van Heijmans in de afgelopen jaren. Bestuursvoorzitter Ton Hillen van Heijmans zegt het vertrek van Janssen te betreuren, maar zijn keuze te respecteren.

De commissarissen van FrieslandCampina bedanken op hun beurt De Bakker voor haar inzet. Ze heeft volgens het bedrijf een belangrijke rol gespeeld bij het bepalen van de strategie en de transformatie van FrieslandCampina in een nog toekomstbestendiger bedrijf.