Chinese inflatie stijgt verder

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese inflatie is in augustus iets verder opgelopen. Dat bleek maandag uit gegevens van het nationale statistiekbureau.

De inflatie stegen met 2,3 procent op jaarbasis tegen 2,1 procent in juli. China heeft voor 2018 een inflatiedoel van circa 3 procent, hetgeen in lijn is met het percentage van een jaar eerder. Op maandbasis stegen de consumentenprijzen met 0,7 procent. Dat was in juli nog 0,3 procent.

Verder bleek dat de producentenprijzen in augustus minder hard zijn gestegen dan een maand eerder. De prijzen die Chinese fabrikanten voor hun producten vragen dikten met 4,1 procent aan tegen 4,6 procent in juli.