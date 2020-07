'Wall Street op koers voor licht lagere opening'

Gepubliceerd op | Views: 585

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan vrijdag naar verwachting licht lager openen. De stemming bij beleggers op Wall Street is nog steeds voorzichtig nu er een recordtoename van het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in de Verenigde Staten is gemeten. Daardoor wordt de onzekerheid over het economisch herstel van de coronacrisis verder vergroot.

In de afgelopen 24 uur werden 65.870 nieuwe besmettingen met het coronavirus in de VS gemeld. Dat is het hoogste aantal op een dag sinds de virusuitbraak begon. De VS zijn het zwaarst getroffen land door de ziekte. Meer dan 3,1 miljoen mensen in de VS hebben het virus opgelopen en er zijn ruim 133.000 doden geregistreerd. Verschillende Amerikaanse staten zijn weer beperkende maatregelen tegen de virusuitbraak aan het bekijken.

Daarnaast is de markt in afwachting van het Amerikaanse kwartaalcijferseizoen dat volgende week gaat beginnen met resultaten van grote banken in de VS. Naar verwachting zullen de winsten van het Amerikaanse bedrijfsleven over de afgelopen periode behoorlijke tikken hebben gehad door de coronacrisis. De verwachtingen voor de komende tijd zullen vooral aandacht van beleggers krijgen.

Express

Bij de bedrijven in New York is er onder meer belangstelling voor kledingketen Express die voorbeurs flink hoger staat. Het bedrijf zei dat de verkopen aantrekken nu de meeste winkels weer zijn heropend.

Verder lijken oliefondsen lager te gaan beginnen door de daling van de olieprijzen. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zei dat het stijgende aantal coronabesmettingen in onder meer de VS het herstel op de oliemarkt kan ondermijnen. Olieproducenten als Chevron en ExxonMobil kunnen in het rood gaan openen.

Producentenprijzen

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de producentenprijzen in de VS in juni onverwacht zijn gedaald met 0,2 procent op maandbasis.

De Dow-Jonesindex eindigde donderdag 1,4 procent lager op 25.706,09 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,6 procent tot 3152,05 punten. De technologiebeurs Nasdaq won 0,5 procent tot 10.547,75 punten, waarmee werd voortgeborduurd op het recordniveau van woensdag.