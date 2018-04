Knauf voert druk op bij USG

Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: detachering

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse bouwmaterialenfabrikant Knauf heeft een overname van de Amerikaanse branchegenoot USG nog niet uit zijn hoofd gezet. De Duitsers richten zich in een nieuwe poging direct tot de aandeelhouders van USG, en vragen hen om niet in te stemmen met de voorgenomen benoeming van nieuwe bestuurders. Daarmee staat de deur voor een vijandig bod wagenwijd open.

USG wees eerder een bod van zijn Duitse concurrent af. Het bod ter waarde van 5,9 miljard dollar werd door de Amerikanen te laag bevonden. Knauf hekelt vooral het gegeven dat de leiding van USG weigerde om de tafel te gaan met de Knauf-directie.

Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van de bekende belegger Warren Buffett, is de grootste aandeelhouder van USG. Volgens Knauf is Berkshire akkoord met de prijs van 42 dollar per aandeel, als het de Duitsers lukt alle andere uitstaande aandelen te verwerven. Knauf heeft momenteel al ruim 10 procent van de onderneming in handen.