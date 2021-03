Adidas wil online-omzet verdubbelen en staat voor verduurzaming

HERZOGENAURACH (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse sportmerk Adidas rekent voor de komende jaren op een jaarlijkse omzetgroei van 10 procent per jaar. Daarbij wil het merk onlineverkopen verdubbelen en moet er ook een slag worden gemaakt op het gebied van verduurzaming. Adidas wil zijn schoenen en kleding veel vaker van duurzame en gerecyclede materialen maken.

De plannen uit de koker van topman Kasper Rorsted moeten jaarlijks zorgen voor een winstgroei van 18 procent. Daarbij wordt ook in het bijzonder veel verwacht van sportartikelen voor vrouwen, zo staat in een vijfjarenplan.

Het is voor het eerst dat Rorsted, die sinds 2016 aan het roer van Adidas staat, met een strategische update komt. Hij kreeg eerder veel lof nadat hij de operationele activiteiten van het merk had gestroomlijnd. Het plan dat Rorsted ontvouwde is ambitieuzer dan het huidige strategische plan.

Kritiek

Vorig jaar kwam er echter kritiek omdat Adidas een door de overheid gesteund financieringspakket af moest sluiten om de coronacrisis door te komen. Verder liep Adidas imagoschade op toen bleek dat het hoofd personeelszaken ontslag nam na beschuldigingen dat zij en het bedrijf diversiteitskwesties verkeerd hadden aangepakt.

Volgens Rorsted wordt het uitvoeren van het plan eenvoudiger omdat Adidas eerder het merk Reebok van de hand deed. Adidas kocht Reebok vijftien jaar geleden voor 3,8 miljard dollar, maar slaagde er niet in het merk tot een succes te maken.

Duurzaam produceren

Als onderdeel van de strategie wil Adidas meer direct aan consumenten gaan verkopen, dus zonder tussenpersonen. De online-omzet moet verdubbelen tot 9 miljard euro. Om dat te bereiken wordt in eerste instantie 1 miljard euro in digitalisering geïnvesteerd.

Ondertussen is Adidas van plan om negen van de tien artikelen tegen 2025 duurzaam te produceren, wat betekent dat ze samengesteld zullen zijn met gerecyclede of biologisch afbreekbare materialen. Ook kan het zijn dat producten zo worden ontworpen dat ze geschikt zijn voor hergebruik.